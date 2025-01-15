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03:42, 15 января 2025Мир

Президент Ирана ответил на обвинения в подготовке покушения на Трампа

Президент Ирана Пезешкиан отверг обвинения в подготовке покушения на Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отверг обвинения в подготовке покушения на избранного президента США Дональда Трампа. На эту тему он высказался в интервью телеканалу NBC News.

Глава государства заявил, что Тегеран никогда не предпринимал попыток расправиться с Трампом. «Иран никогда не пытался и не планирует никого убивать. По крайней мере, насколько мне известно», — заявил он.

Подобные утверждения, по словам Пезешкиана, являются одной из схем, разрабатываемых Израилем и другими государствами с целью продвижения иранофобии.

В октябре газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что команда Трампа потребовала усиления мер безопасности для политика в связи с получением данных о подготовке Ираном покушения. В частности, она запросила для него военные самолеты для перелетов.

В конце сентября Трамп заявил, что Иран якобы создает серьезную угрозу для его жизни. По его словам, Тегеран уже якобы предпринимал шаги, которые не увенчались успехом, но «Иран попытается еще раз».

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