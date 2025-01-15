Продающая одежду шведская компания занялась сбором денег для наемников ВСУ

РИА Новости: Шведская компания Rekyl собирает деньги для наемников ВСУ

Шведская компания Rekyl, продающая одежду, регулярно занимается сборами средств для помощи наемникам, которые сражаются на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство проанализировало три аккаунта компании в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и пришло к выводу, что Rekyl проводит сборы денег через эти страницы.

Так, например, на собранные средства был куплен автомобиль для подразделения ВСУ. Кроме того, компания регулярно размещает на своих страницах информацию о сборах средств для наемников. В аккаунте организации опубликован текст с реквизитами от Эдварда, экс-военного армии Швеции, а ныне «инструктора по саперному делу» на Украине.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима 56-летнего наемника из Латвии за участие в боевых действиях на стороне.