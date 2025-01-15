Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:16, 15 января 2025Мир

Продающая одежду шведская компания занялась сбором денег для наемников ВСУ

РИА Новости: Шведская компания Rekyl собирает деньги для наемников ВСУ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Шведская компания Rekyl, продающая одежду, регулярно занимается сборами средств для помощи наемникам, которые сражаются на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство проанализировало три аккаунта компании в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и пришло к выводу, что Rekyl проводит сборы денег через эти страницы.

Так, например, на собранные средства был куплен автомобиль для подразделения ВСУ. Кроме того, компания регулярно размещает на своих страницах информацию о сборах средств для наемников. В аккаунте организации опубликован текст с реквизитами от Эдварда, экс-военного армии Швеции, а ныне «инструктора по саперному делу» на Украине.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима 56-летнего наемника из Латвии за участие в боевых действиях на стороне.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Латвии допустили криминальную версию гибели Тиммы. Друзья баскетболиста обвинили в заказном убийстве певицу Седокову

      В Конгрессе США сообщили о планах Трампа посетить пострадавшую от пожаров Калифорнию

      Одна страна нарастила импорт овощей из России в десятки раз

      Пленный боец ВСУ рассказал об отношении в Зеленскому в войсках

      Парень проверил телефон с утра и обнаружил 20 жутких посланий

      В Москве произошел пожар в 47-этажном жилом доме

      В МИД высказались о сотрудничестве с западными компаниями

      В Раде раскрыли полученный Зеленским от союзников приказ

      Кардиолог назвала способы контролировать давление без лекарств

      В Германии указали на начало операции НАТО против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше