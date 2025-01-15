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09:34, 15 января 2025Экономика

Россиян предупредили о подорожании некоторых специй

«Ъ»: В 2024 году специи в России подорожали на 9-30 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За минувший год специи в России подорожали в среднем на 9-30 процентов. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

По его данным, со следующего месяца 2025 года цены повысит один из крупных участников этого рынка — российское подразделение австрийской Kotanyi.

В свою очередь, зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов рассказал, что за последний год потребительские цены на черный перец (горошек) увеличились на 9,3 процента. В декабре 2024 года они дошли до 2000 рублей за килограмм. По словам главы Института развития предпринимательства и экономики Артура Гафарова, отпускные цены производителей специй в целом за год выросли на 30 процентов. А из-за появления прогнозов о плохих урожаях в Бразилии и Вьетнаме темпы подорожания ускорились.

По информации «Котани», в 2024 году черный перец подорожал вдвое из-за снижения урожайности во Вьетнаме и Бразилии. Кроме того, свою роль сыграл ураган, обрушившийся на Гватемалу. В Индии из-за осадков на 35 процентов сократился урожай куркумы. Кроме того, жара в Египте привела к скачку цен на майоран и базилик. Похожая ситуация наблюдалась в Турции с лавровым листом и орегано.

Ранее сообщалось, что за год цены на продукты питания в России выросли на 9-10 процентов. Сильнее всего подорожали картофель, капуста и сливочное масло.

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