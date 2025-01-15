Россиянин занялся добычей золотых самородков и попал под следствие

В Башкирии челябинец незаконно добыл самородков на 14 млн руб., возбуждено дело

В Башкирии правоохранительные органы задержали жителя соседнего региона за незаконную добычу золотых самородков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина из челябинского поселка Ленинск приобрел специальное оборудование и машины и прибыл в Учалинский район республики, где занялся незаконным промыслом. Он успел добыть 1666 граммов башкирских самородков, когда его обнаружили силовики.

Стоимость изъятого золота оценивается в 14 миллионов рублей. В отношении челябинца возбуждено уголовное дело.

В октябре сообщалось, что сотрудники ФСБ в Якутии задержали мужчину, перевозившего 18 килограммов природного золота на 121 миллион рублей.