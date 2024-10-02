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09:21, 2 октября 2024Силовые структуры

Россиянин перевез золото на 121 миллион рублей и попал под следствие

ФСБ: в Якутии задержали мужчину, перевозившего 18 килограммов золота

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Якутии задержали мужчину, перевозившего 18 килограммов природного золота на 121 миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

По данным ведомства, россиянин вез золото из Магаданской области на машине Nissan. Он оборудовал тайник в салоне, однако силовики нашли его.

Возбуждено дело по статье о незаконном обороте драгоценных металлов. Мужчина арестован, а изъятое золото будет обращено в доход государства.

Ранее в Якутии задержали 45-летнего россиянина, у которого при досмотре обнаружили и изъяли 12 свертков со шлиховым золотом.

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      Екатерина Кашурникова
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