В Якутии задержали золотодобытчика с незаконно добытым драгметаллом

Россиянина задержали в аэропорту Якутска с золотом на три миллиона рублей

В Республике Саха (Якутия) задержали 45-летнего россиянина, у которого при досмотре обнаружили и изъяли 12 свертков со шлиховым золотом. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Эксперты Гохрана России установили, что масса золота составляет около 500 граммов, а стоимость — порядка трех миллионов рублей. Мужчина работал золотодобывающем предприятии, с которого и был украден драгметалл. При этом деятельность уроженца Калужской области не была связана с процессом извлечения полезных ископаемых.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело, мужчину отправили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается, силовики устанавливают все обстоятельства преступления.