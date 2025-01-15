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13:19, 15 января 2025Силовые структуры

Российского депутата арестовали за растление малолетних в новогодние праздники

Депутата из Дагестана отправили в СИЗО за растление детей в новогодние праздники
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Суд заключил под стражу муниципального депутата из Дагестана Шамиля Х., обвиненного в растлении двух малолетних детей в новогодние праздники. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на картотеку Нагатинского районного суда Москвы.

По данным издания, все произошло 5 января. Мужчина, находясь на лестничной площадке, совершил действия сексуального характера в присутствии детей в возрасте 11 и 12 лет.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Подмосковья обвинила в сексуальном насилии психолога-экстрасенса, к которому она обратилась с мужем из-за проблем в интимной жизни.

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