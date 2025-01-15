Российского депутата арестовали за растление малолетних в новогодние праздники

Депутата из Дагестана отправили в СИЗО за растление детей в новогодние праздники

Суд заключил под стражу муниципального депутата из Дагестана Шамиля Х., обвиненного в растлении двух малолетних детей в новогодние праздники. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на картотеку Нагатинского районного суда Москвы.

По данным издания, все произошло 5 января. Мужчина, находясь на лестничной площадке, совершил действия сексуального характера в присутствии детей в возрасте 11 и 12 лет.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Подмосковья обвинила в сексуальном насилии психолога-экстрасенса, к которому она обратилась с мужем из-за проблем в интимной жизни.