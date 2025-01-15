Российского контрабандиста задержали на уссурийской таможне с десятками тонн красной рыбы

В Уссурийске россиянина задержали с контрабандной партией кеты в 18 тонн

Сотрудники МВД задержали на уссурийской таможне россиянина, подозреваемого в контрабанде красной рыбы. Об этом в среду, 15 января, в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, злоумышленник оформил подложные ветеринарные свидетельства с недостоверными сведениями о производителе, дате изготовления и сроке годности. Первую часть товара в 20 тонн рыбы кета он успел перевести через границу, но при перевозке второй партии в 18 тонн рыбы, попался сотрудникам таможни.

На складе во Владивостоке силовики обнаружили еще 4 тонны икры, предназначавшейся для дальнейшего сбыта.

10 января Забайкальский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении двоих бывших сотрудников таможни и их подельника за организацию незаконного ввоза черной икры из Китая.