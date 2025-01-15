Следователи проведут комплексную проверку в связи с крушением самолета под Актау

СК России проведет комплексную проверку в связи с крушением самолета под Актау

Следственный комитет (СК) России прорабатывает все возможные версии причин крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в настоящее время анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна. «Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза. Изучается состояние всех систем воздушного судна, а также вещественные доказательства», — говорится в сообщении.

25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, разбился под казахстанским городом Актау. На борту находились 67 человек, 38 из них спасти не удалось.