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21:49, 15 января 2025Силовые структуры

Следователи проведут комплексную проверку в связи с крушением самолета под Актау

СК России проведет комплексную проверку в связи с крушением самолета под Актау
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России прорабатывает все возможные версии причин крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в настоящее время анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна. «Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза. Изучается состояние всех систем воздушного судна, а также вещественные доказательства», — говорится в сообщении.

25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, разбился под казахстанским городом Актау. На борту находились 67 человек, 38 из них спасти не удалось.

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