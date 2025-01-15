Сообщения об аресте исполняющего обязанности главы службы охраны Юн Сок Ёля опровергли

KBS: Полиция опровергла сообщения об аресте главы службы охраны Юн Сок Ёля

Полиция Южной Кореи опровергла сообщения об аресте исполняющего обязанности главы службы охраны президента Южной Кореи Ким Сон Хуна. Об этом сообщает канал KBS со ссылкой на спецгруппу, занимающуюся расследованием событий военного положения.

Как утверждает представитель группы, по состоянию на 09:30 по местному времени (03:30 по московскому времени) арестованных не было.

Утром правоохранительные органы начали вторую попытку ареста президента Республики Корея Юн Сок Ёля. Отмечается, что у них также имеется ордер на арест исполняющего обязанности главы службы охраны президента Ким Сон Хуна и еще одного высокопоставленного сотрудника Ли Кван У.

Ранее стало известно, что охрана Юн Сок Ёля отказалась пропустить следователей для его ареста. В частности, служба безопасности воздвигла барьер и собрала сотрудников у первого кордона возле входа в служебную резиденцию.