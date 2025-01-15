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22:01, 15 января 2025Мир

Стало известно о планах Британии использовать танки для противостояния России на Украине

Telegraph: Британия использует танки для противостояния России на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tony Nicoletti JB / CRB / Pool / Reuters

Великобритания планирует использовать боевые танки Challenger 2 для формирования силы противодействия российским войскам в конфликте с Украиной. Об этом пишет Telegraph.

По данным газеты, Лондон также использует боевые машины пехоты Warrior, реактивные системы залпового огня M270 и тысячи британских военнослужащих. «Британские войска планируют разместиться вдоль демаркационной линии», — пишет автор материала.

Отмечается, что британские военные подразделения планируют нести службу на наблюдательных постах в определенной области демилитаризованной зоны, которая была создана в соответствии с условиями мирного соглашения. В статье также говорится о том, что резервные силы быстрого реагирования останутся в готовности позади линии фронта, чтобы оперативно пресекать атаки Российской армии. По предварительным данным, истребители и ударные вертолеты Apache будут задействованы для патрулирования указанной зоны.

Ранее сообщалось, что европейские страны широко поддерживают Киев и не могут отправить миротворцев на Украину. «Учитывая их широкую поддержку Украины, европейские страны являются кем угодно, но не нейтральной третьей стороной. Они практически по определению не могли бы возглавлять миротворческие силы на Украине», — говорится в материале Financial Times.

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