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00:42, 15 января 2025Бывший СССР

На Украине пограничник застрелил избившего его командира

В Хмельницкой области Украины пограничник застрелил избившего его командира
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Пограничник застрелил командира в одной из воинских частей в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на документы Ярмолинецкого суда.

Согласно материалам дела, находившийся в состоянии алкогольного опьянения командир избил пограничника и его товарища, а также угрожал им расправой. В феврале прошлого года украинец вступил в суточный наряд, ему выдали автомат и патроны. У пограничника «возникла навязчивая мысль о том, что нужно выстрелить в командира».

После случившегося обвиняемый симулировал психическую болезнь, однако врачи смогли это выявить. Суд признал украинца виновным в умышленном убийстве и приговорил его к двенадцати годам тюрьмы.

Ранее солдаты украинской армии рассказали о проблеме повального пьянства. По словам командира роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия, чтобы спокойно спать, алкоголь регулярно употребляют до 70 процентов бойцов.

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