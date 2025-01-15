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15:29, 15 января 2025Бывший СССР

В Белоруссии неспособность оппозиционеров вернуться домой объяснили страхом перед Западом

Генпрокурор Белоруссии Швед: Оппозиционеры хотят домой, но боятся Запада
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС

Белорусские оппозиционеры, выехавшие за границу, хотели бы вернуться домой, но боятся Запада и его кураторов. Неспособность уехавших белорусов приехать на родину объяснил генпрокурор республики Андрей Швед, сообщает в Telegram пресс-служба ведомства.

«Исходя из общения с этими людьми, мы совершенно точно знаем, что многие бы вернулись, но боятся. И боятся уже не привлечения к ответственности, а тех, кто их на Западе курирует», — заявил генпрокурор.

Он добавил, что из-за этого вернуться оказывается сложно даже тем, по кому было принято положительное решение комиссией по возвращению белорусов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал избавиться от «размазни» в правительстве и своей администрации. Он подчеркнул, что в ведомствах должны быть жесткие требования и исполнительская дисциплина. Лукашенко также призвал навести порядок в МИД.

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