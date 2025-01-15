69-я параллель
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11:33, 15 января 202569-я параллель

В европейской стране заявили о ядерных колоссах России в Арктике

Французский журналист Эгрон: Россия разворачивает в Арктике ядерные колоссы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Россия разворачивает в Арктике флот, состоящий из ядерных колоссов. Об этом в колонке для портала Media24 заявил французский журналист Гийом Эгрон.

В материале публициста из европейской страны речь идет об атомном ледокольном флоте России, среди которого Эгрон отметил судно проекта 22220 «Якутия». По мнению Эгрона, появление подобных ледоколов в Арктике знаменует эру доминирования России в этом регионе.

Журналист подчеркнул, что Москва строит ледоколы, подобные «Якутии», даже вопреки наложенным на страну санкциям. «Россия создает флот ядерных колоссов, который расколет арктические льды и откроет новые торговые пути», — объявил Эгрон.

Ранее в сети появилось видео последних испытаний атомного ледокола «Якутия».

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