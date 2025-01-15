Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:53, 15 января 2025Россия

В России предложили признать нежелательной идеологию бодипозитива

Депутат ГД Милонов предложил признать нежелательной идеологию бодипозитива в РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Идеология бодипозитива несет угрозу жителям России, ее необходимо признать нежелательной на территории страны. Такие действия предложил в Telegram депутат Госдумы Виталий Милонов.

По словам Милонова, сторонники подобного образа жизни пренебрегают заботой о здоровье, чем доводят себя до болезней.

«Сторонники "бодипозитива" доводят себя до ожирения, отказываются от норм гигиены, получают хронические заболевания (...) Согласно открытым данным, до 80 процентов людей, страдающих ожирением и сопутствующими заболеваниями, не доживают даже до 50 лет», — заявил политик.

Депутат рассказал, что уже составил обращение к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия собралась уничтожить подземные хранилища украинского газа. Почему это станет катастрофой для Зеленского?

      Пассажир заявил о бомбе на борту российского самолета и сорвал рейс

      В России назвали ответ на удары по Брянской области

      Маленькая девочка нашла во дворе мумию насекомого и подружилась с ней

      В России высказались о гуманитарных поставках газа в Приднестровье

      Бывшая глава МИД Австрии предрекла Европе проблемы из-за беженцев с Украины

      В России предложили признать нежелательной идеологию бодипозитива

      Два самолета с сотнями пассажиров на борту едва избежали катастрофы в небе

      Россиянам раскрыли способы избавиться от распространенной болезни ногтей

      Назван главный покупатель товаров из Приднестровья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше