В России предложили признать нежелательной идеологию бодипозитива

Депутат ГД Милонов предложил признать нежелательной идеологию бодипозитива в РФ

Идеология бодипозитива несет угрозу жителям России, ее необходимо признать нежелательной на территории страны. Такие действия предложил в Telegram депутат Госдумы Виталий Милонов.

По словам Милонова, сторонники подобного образа жизни пренебрегают заботой о здоровье, чем доводят себя до болезней.

«Сторонники "бодипозитива" доводят себя до ожирения, отказываются от норм гигиены, получают хронические заболевания (...) Согласно открытым данным, до 80 процентов людей, страдающих ожирением и сопутствующими заболеваниями, не доживают даже до 50 лет», — заявил политик.

Депутат рассказал, что уже составил обращение к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.