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12:27, 15 января 2025Мир

В Кремле призвали не связывать инаугурацию Трампа с подписанием Россией и Ираном договора

Песков: Связывать инаугурацию Трампа с договором РФ и Ирана — спекуляция
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Не следует связывать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа с датой подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. C таким заявлением в интервью иранскому агентству IRNA выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Множество спекуляций на тему выбора даты подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией накануне прихода к власти Трампа вызывают лишь улыбку. Пусть сторонники теорий заговора развлекаются», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 17 января проведет переговоры с лидером Ирана Масудом Пезешкианом.

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