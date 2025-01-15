В Кремле призвали не связывать инаугурацию Трампа с подписанием Россией и Ираном договора

Песков: Связывать инаугурацию Трампа с договором РФ и Ирана — спекуляция

Не следует связывать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа с датой подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. C таким заявлением в интервью иранскому агентству IRNA выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Множество спекуляций на тему выбора даты подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией накануне прихода к власти Трампа вызывают лишь улыбку. Пусть сторонники теорий заговора развлекаются», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 17 января проведет переговоры с лидером Ирана Масудом Пезешкианом.