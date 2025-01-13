Путин проведет переговоры с президентом Ирана Пезешкианом 17 января

Президент России Владимир Путин 17 января проведет переговоры с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Предполагается обсуждение перспектив дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах, а также актуальных вопросов региональной и международной повестки дня», — говорится в публикации.

Отмечается, что по окончании переговоров Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Иран и Россия могут подписать «фундаментальный договор» во время визита Пезешкиана в Москву. Страны давно сотрудничают в сфере логистики, энергетики и безопасности и могут подписать новый всеобъемлющий договор о стратегическом сотрудничестве в этих областях.