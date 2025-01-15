В МИД рассказали о разжигании экс-президентом Грузии гражданского конфликта

Захарова: из-за Зурабишвили Грузия стояла на грани гражданского конфликта

Из-за бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили республика стояла на грани гражданского конфликта. О разжигании внутреннего противостояния в Тбилиси рассказала представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Страна балансировала — надеюсь, это в прошлом, хотя я вижу деструктивный настрой Зурабишвили — на лезвии гражданского противостояния», — заявила дипломат.

Она также указала, что, несмотря на опасность возможного конфликта, западные страны все равно были готовы поддерживать экс-президента.

Ранее в Грузии рассказали о требовании Европарламента начать войну с Россией. Согласно заявлению политического совета партии «Грузинская мечта», Европейский парламент в новой резолюции может потребовать от Тбилиси начать войну с РФ.