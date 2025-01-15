Из-за бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили республика стояла на грани гражданского конфликта. О разжигании внутреннего противостояния в Тбилиси рассказала представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
«Страна балансировала — надеюсь, это в прошлом, хотя я вижу деструктивный настрой Зурабишвили — на лезвии гражданского противостояния», — заявила дипломат.
Она также указала, что, несмотря на опасность возможного конфликта, западные страны все равно были готовы поддерживать экс-президента.
Ранее в Грузии рассказали о требовании Европарламента начать войну с Россией. Согласно заявлению политического совета партии «Грузинская мечта», Европейский парламент в новой резолюции может потребовать от Тбилиси начать войну с РФ.