В Польше заявили о якобы подготовке Россией воздушных терактов

Туск: Россия планировала воздушные теракты против Польши и мировых авиакомпаний

Россия якобы планировала совершение воздушных терактов против Польши и авиакомпаний по всему миру. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит издание Wiadomosci.

«Я могу подтвердить, что Россия планировала акты воздушного террора не только против Польши, но и против авиакомпаний всего мира», — сказал Туск.

Польский премьер-министр подчеркнул, что работа Украины по модернизации средств обороны сможет пригодиться и Польше.

Также Туск признал, что ряд государств-членов НАТО выступают против приема Украины в альянс. Польский премьер добавил, что поддерживает вступление Киева в альянс, однако несогласие ряда стран не зависит от воли Зеленского.