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02:17, 15 января 2025Россия

В Приморье установили ловушки для поимки тигра-людоеда

РИА Новости: Напавшего на рыбака в Приморье тигра будут ловить с помощью ловушек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Амурского тигра, напавшего на рыбака в Приморском крае, решили поймать с помощью ловушек. Об этом рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в беседе с РИА Новости.

Он сообщил, что ловушки установлены в местах возможного появления хищника. Местные власти призвали жителей не покидать свои дома в темное время суток.

О нападении тигра-людоеда на человека стало известно во вторник, 14 января. Трагедия произошла в лесах неподалеку от села Зимники. Животное растерзало отправившегося на рыбалку мужчину, а затем еще некоторое время охраняло его тело, не подпуская к нему местных жителей. В администрации отметили, что тигра необходимо изъять из природы, так как, один раз попробовав человека, зверь на всю жизнь останется людоедом.

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