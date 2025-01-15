В Приморье установили ловушки для поимки тигра-людоеда

РИА Новости: Напавшего на рыбака в Приморье тигра будут ловить с помощью ловушек

Амурского тигра, напавшего на рыбака в Приморском крае, решили поймать с помощью ловушек. Об этом рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в беседе с РИА Новости.

Он сообщил, что ловушки установлены в местах возможного появления хищника. Местные власти призвали жителей не покидать свои дома в темное время суток.

О нападении тигра-людоеда на человека стало известно во вторник, 14 января. Трагедия произошла в лесах неподалеку от села Зимники. Животное растерзало отправившегося на рыбалку мужчину, а затем еще некоторое время охраняло его тело, не подпуская к нему местных жителей. В администрации отметили, что тигра необходимо изъять из природы, так как, один раз попробовав человека, зверь на всю жизнь останется людоедом.