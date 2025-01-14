Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:57, 14 января 2025Россия

В российском регионе появился тигр-людоед

Власти Приморского края предупредили жителей об опасности из-за тигра-людоеда
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В лесах близ села Зимники в Приморском крае появился тигр-людоед. Об этом жителей региона предупредили в администрации, сообщение чиновников приводит «Подъем».

Как рассказали представители власти, тигр напал на жителя региона, когда мужчина отправился на рыбалку. Выжить рыбаку не удалось. Портал NEWS.VL отмечает, что после нападения тигр еще некоторое время находился возле жертвы, охраняя тело мужчины и не подпуская к нему местных жителей, — россияне не решились отпугнуть хищника.

Чиновники отметили, что животное необходимо изъять из природы, так как, один раз попробовав человека, зверь на всю жизнь останется людоедом.

«Его ищут, пока его не усыпили. Группа его ищет, потому что с места он ушел. Сейчас в селах наших, особенно в селе Зимники, надо вести себя аккуратно, лучше дома отсидеться, особенно в вечернее время», — приводит издание слова представителей администрации.

Власти подчеркнули, что обычно тигры в регионе нападают на собак, а инциденты с людьми в Приморском крае — редкость.

Ранее, в декабре 2024 года, сообщалось, что в Нанайском районе Хабаровского края тигр напал на посетителя базы отдыха.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о контактах с Вашингтоном

      В Армении назвали сроки подготовки нового текста конституции

      Джиган разделся на сцене во время концерта

      Лавров оценил намерение Трампа сделать Америку еще более великой

      Лавров заявил о планах США вывести из строя «Турецкий поток»

      В российском регионе появился тигр-людоед

      В Кремле назвали суверенным правом Армении развивать отношения с США

      Полянский рассказал о вышедшей из себя на встрече Совбеза ООН постпреде Британии

      В США заявили о найденном Украиной способе шантажировать Европу

      Украинский командир назвал число реально воюющих бойцов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше