В российском регионе появился тигр-людоед

Власти Приморского края предупредили жителей об опасности из-за тигра-людоеда

В лесах близ села Зимники в Приморском крае появился тигр-людоед. Об этом жителей региона предупредили в администрации, сообщение чиновников приводит «Подъем».

Как рассказали представители власти, тигр напал на жителя региона, когда мужчина отправился на рыбалку. Выжить рыбаку не удалось. Портал NEWS.VL отмечает, что после нападения тигр еще некоторое время находился возле жертвы, охраняя тело мужчины и не подпуская к нему местных жителей, — россияне не решились отпугнуть хищника.

Чиновники отметили, что животное необходимо изъять из природы, так как, один раз попробовав человека, зверь на всю жизнь останется людоедом.

«Его ищут, пока его не усыпили. Группа его ищет, потому что с места он ушел. Сейчас в селах наших, особенно в селе Зимники, надо вести себя аккуратно, лучше дома отсидеться, особенно в вечернее время», — приводит издание слова представителей администрации.

Власти подчеркнули, что обычно тигры в регионе нападают на собак, а инциденты с людьми в Приморском крае — редкость.

Ранее, в декабре 2024 года, сообщалось, что в Нанайском районе Хабаровского края тигр напал на посетителя базы отдыха.