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13:29, 16 декабря 2024Россия

В российском регионе тигр напал на посетителя базы отдыха

В Хабаровском крае тигр напал на посетителя базы отдыха
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В Нанайском районе Хабаровского края тигр напал на посетителя базы отдыха. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве пояснили, что все произошло 14 декабря. Медики оказали мужчине помощь, сейчас угрозы для его жизни нет.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Следователи начали опрашивать свидетелей.

До этого на Курильских островах медведь напал на двух мужчин и частично снял скальп с одного из них. 56-летнего пострадавшего доставили в больницу, где экстренно прооперировали.

Еще раньше в Камчатском крае мужчина выжил после встречи с бурым медведем в лесу. Россиянин тогда получил травмы рук и головы.

ЖЗЛ
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