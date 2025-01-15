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15:42, 15 января 2025Россия

В России высказались об идее мирного соглашения с Украиной в обмен на космическую сделку

Депутат Журова усомнилась в мире России с Украиной в обмен на космическую сделку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Идея США предложить России заключить мир с Украиной в обмен на сделку по космосу с Вашингтоном выглядит сомнительной, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась об этой инициативе.

«Я не очень понимаю, почему это должно быть связано — взаимодействие в космосе и мирное соглашение. Потому что в нашем понимании мирное соглашение — это, во-первых, не взаимовыгодные какие-то соглашения с США, это просто жизни людей, поэтому понятно, что мирное соглашение должно заключаться во имя этого, а не во имя каких-то экономических выгод, в том числе которые могут быть у США. Поэтому если именно так преподносится, это странно звучит, потому что мы сотрудничать можем и без мирного соглашения. Мы всегда конкурировали, в этом соревновании старались обогнать друг друга, при этом правда у нас было неплохое сотрудничество», — объяснила депутат.

Для меня это не линейно, что мирное соглашение с Украиной и космос должно быть каким-то предметом для торга

Светлана Журовадепутат Госдумы

Как пишет американская газета The Hill, избранный президент США Дональд Трамп может предложить российскому лидеру Владимиру Путину возобновить российско-американское сотрудничество в космической сфере в обмен на заключение мира между Москвой и Киевом.

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