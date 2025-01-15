В России запустят новый телеканал к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Холдинг «Цифровое телевидение» запустит канал «Патриот» к 80-летию Победы

Медиахолдинг «Цифровое телевидение» объявил о запуске нового телеканала «Патриот» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в сетке вещания телеканала будут представлены художественные фильмы и сериалы, в которых будет рассказываться о семейных ценностях, победах и культуре народа России. В частности, канал будет транслировать такие фильмы, как «Они сражались за Родину», «Летят журавли», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя» и другие.

В пресс-службе подчеркнули, что библиотека канала содержит более тысячи часов контента советских и российских кинокомпаний и организаций, осуществляющих вещание.

Отмечается, что над созданием «Патриота» работает команда канала «Мосфильм. Золотая коллекция». За распространение контента отвечает компания «Сигнал Медиа».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о приглашении лидеров недружественных стран к 80-летию Победы. Он заявил, что их не пригласят в Москву на парад Победы.