В российском регионе задержали подозреваемого в совершенной 30 лет назад расправе

В Туле задержали мужчину, расстрелявшего посетителя казино в 1994 году

В Туле задержали подозреваемого в совершенной 30 лет назад расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 23 мая 1994 года в казино на Октябрьской улице поссорились двое мужчин. Один из них выстрелил в оппонента 17 раз и скрылся. Раненый не выжил. Также несколько пуль попало в работницу заведения.

Было возбуждено уголовное дело, но установить личность нападавшего не удалось. Однако в декабре 2024 года правоохранители нашли стрелка. Он уже был судим за незаконное хранение оружия, грабеж и хулиганство.

Ранее в Московской области задержали мужчину за совершенную серию расправ над девушками 22 года назад.