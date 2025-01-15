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15:52, 15 января 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали подозреваемого в совершенной 30 лет назад расправе

В Туле задержали мужчину, расстрелявшего посетителя казино в 1994 году
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Туле задержали подозреваемого в совершенной 30 лет назад расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 23 мая 1994 года в казино на Октябрьской улице поссорились двое мужчин. Один из них выстрелил в оппонента 17 раз и скрылся. Раненый не выжил. Также несколько пуль попало в работницу заведения.

Было возбуждено уголовное дело, но установить личность нападавшего не удалось. Однако в декабре 2024 года правоохранители нашли стрелка. Он уже был судим за незаконное хранение оружия, грабеж и хулиганство.

Ранее в Московской области задержали мужчину за совершенную серию расправ над девушками 22 года назад.

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