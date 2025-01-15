В сети оценили внешность 60-летней владелицы сети российских фитнес-клубов в бикини

В сети оценили внешность владелицы сети российских фитнес-клубов World Class Ольги Слуцкер в купальниках. Соответствующая публикация появилась на странице телеведущей и модели Светланы Бондарчук в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бондарчук поздравила Слуцкер с 60-летием, показав ее фото с отдыха. На одном из кадров предпринимательница позировала в синем слитном купальнике, сидя на диване на яхте. Также она предстала перед камерой в полный рост в ярко-розовом бикини и черной панаме.

Подписчики высказались о фото в комментариях. «Это точно, что цифры ничего не значат», «Классная, спортивная, молодая», «Красотка! Так выглядеть в 60 лет — просто мечта», «Пример для подражания», — восхитились юзеры.

Ранее в январе 56-летняя Светлана Бондарчук также снялась в бикини.