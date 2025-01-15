Риттер: Байден поставил НАТО и Евросоюз на грань уничтожения

НАТО и Европейскому союзу (ЕС) грозит крах из-за действий администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в винтервью YouTube-каналу Dialogue Works

По его словам, Байден развязал конфликт на Украине, в результате чего Евросоюз и НАТО оказались на грани уничтожения. «НАТО конец. Он убил ее из-за украинского конфликта. Европейский Союз тоже под угрозой развала», — отметил Риттер.

Ранее экс-разведчик заявил, что из-за своего внешнеполитического курса США стали более изолированными, чем Россия.