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04:01, 15 января 2025Мир

В США обвинили Байдена в убийстве НАТО

Риттер: Байден поставил НАТО и Евросоюз на грань уничтожения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

НАТО и Европейскому союзу (ЕС) грозит крах из-за действий администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в винтервью YouTube-каналу Dialogue Works

По его словам, Байден развязал конфликт на Украине, в результате чего Евросоюз и НАТО оказались на грани уничтожения. «НАТО конец. Он убил ее из-за украинского конфликта. Европейский Союз тоже под угрозой развала», — отметил Риттер.

Ранее экс-разведчик заявил, что из-за своего внешнеполитического курса США стали более изолированными, чем Россия.

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