Аналитик Дашдемир заявил, что Путин и Трамп определят дорожную карту по Украине

Планируемые переговоры главы России Владимира Путина и избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа определят дорожную карту по прекращению украинского конфликта. Об этом РИА Новости рассказал глава турецкого Центра по изучению общественного мнения Optimar, аналитик Хильми Дашдемир.

«Возможно, это будет не на первой встрече, но такой процесс неизбежно даст результат», — предположил он. Как утверждает эксперт, украинцы также сильно пострадали от «катастрофического процесса», в который президент Украины Владимир Зеленский втянул свою страну.

Западные империалистические государства использовали Украину и ее лидера в собственных интересах, в результате чего у Киева нет сил стоять на своем и нет причин для продолжения конфликта, считает турецкий аналитик.

