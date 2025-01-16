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00:10, 16 января 2025Россия

16 января: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Юлия Анасян

Фото: Shutterstock / Fotodom

16 января в мире отмечают День ледовара, а также вспоминают легендарную группу The Beatles. Православные сегодня чтут пророка Малахию и мученика Гордия Каппадокийского. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 16 января 2025 года, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в мире

День ледовара

Фото: Shutterstock / Fotodom

В этот день 124 года назад родился Фрэнк Замбони. Именно он придумал первый в мире ледовый комбайн — ресурфейсер, с помощью которого ледовары формируют каток на ледовых аренах. Процесс этот занимает до нескольких дней и для каждого вида спорта отличается. Например фигуристам нужен более «мягкий» лед, на котором можно выполнять плавные элементы. Хоккеистам, напротив, предпочтительнее большая устойчивость и сцепление со льдом.

Всемирный день The Beatles

Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 2001 году. 16 января 1957 года английском Ливерпуле открылся клуб The Cavern, в котором начинали свой творческий путь будущие «битлы»: Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Позже к ним присоединился Ринго Старр.

Фото: imago stock&people via www.imago / Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в мире 16 января

  • День учителя в Таиланде;
  • День свободы вероисповедания в США;
  • Международный день горячей и острой пищи.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти пророка Малахии

Согласно преданию, пророк Малахия жил за четыре века до Рождества Христова, в эпоху возвращения иудеев из вавилонского плена. Святого называют «печатью пророков», так как он считается последним прорицателем Ветхого Завета. В канон священных книг входит его пророческий труд, в котором Малахия предсказал пришествие Иисуса Христа, Иоанна Предтечи и последний Суд.

Фото: Public Domain

Какие еще церковные праздники отмечают 16 января

  • Предпразднство Богоявления;
  • День памяти мученика Гордия Каппадокийского;
  • День памяти преподобной Женевьевы (Геновефы) Парижской;
  • День памяти священномученика Василия Холмогорова.

Приметы на 16 января

По народному календарю 16 января — Гордеев день. На Руси верили, что за гордыню Гордей забирает все блага, поэтому в это время запрещалось хвастаться.

  • Делать сегодня уборку и выметать мусор за порог — значит, выгонять из дома благополучие и счастье.
  • Незамужней девушке надевать обновки в Гордеев день — к неудачам в личной жизни.
  • Ходить в лес, к реке или озеру — к возможной встрече с нечистой силой.

Кто родился 16 января

Василий Лановой (1934-2021)

Фото: Russian Look / Globallookpress.com

Советский и российский актер, народный артист СССР, известен по фильмам «Аттестат зрелости», «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры» и другим. Помимо кино, Лановой занимался и общественной деятельностью: был членом Общественной палаты РФ и учредителем общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Кейт Мосс (51 год)

Британская супермодель и актриса. Считается одной из самых узнаваемых и влиятельных моделей в мире. Мосс сотрудничала с такими брендами, как Calvin Klein и Gucci, появлялась на обложках журналов THE FACE, Harper's Bazaar, Vogue, Cosmopolitan, Elle и Glamour.

Кто еще родился 16 января

  • Джон Говард Карпентер (77 лет) — американский режиссер,
  • Марван Кензари (42 года) — нидерландский актер;
  • Анастасия Клюева (38 лет) — российская актриса;
  • Алия Дана Хотон (1979-2001) — американская певица.

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