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15:00, 16 января 2025Экономика

Более половины кораблей в 2024 году построила одна страна

Китай в 2024 году построил 55,7 % всех судов в мире
Дмитрий Воронин

Фото: Alison Leung / Reuters

Более половины (55,7 процента) всех построенных в мире кораблей пришлось в 2024 году на Китай, следует из данных министерства промышленности и информатизации КНР, на которые ссылается РИА Новости.

Отмечается, что в прошлом году страна нарастила производство в кораблестроении на 14 процентов, а суммарный дедвейт (предельная величина, равная сумме масс переменных грузов судна) в сфере новых и текущих заказов оказался еще больше, чем в категории готовой продукции, составив 74,1 и 63,1 процента соответственно.

В марте прошлого года президент США Джо Байден пообещал на своей странице в социальной сети X рассмотреть жалобу американских профсоюзов на якобы имеющие место незаконные практики по доминированию в судостроительном секторе и ограничению американской торговли, к которым в петиции, в частности, относили законы, поощряющие выделение правительственных субсидий судостроителям КНР.

Агентство Reuters писало, что администрация уходящего президента может на фоне этого ввести новые тарифы или портовые сборы против китайских судов.

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