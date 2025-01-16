Британия начала интенсивные обсуждения размещения миротворцев на Украине

Bloomberg: Стармер и Зеленский могут обсудить размещение британских миротворцев

Великобритания начала активно обсуждать размещение своих войск в качестве миротворцев на Украине после урегулирования конфликта, этот вопрос британский премьер-министр Кир Стармер может вскоре обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Правительство Великобритании ведет интенсивные обсуждения о миротворческих силах, несмотря на отказ заявлять об этом публично», — пишет агентство, передавая слова своих собеседников.

В публикации отмечается, что отправка британских войск на Украину может стать одной из тем переговоров на предстоящей встрече Стармера и Зеленского, которая состоится в Киеве. Она будет проведена в рамках первого визита британского премьера на Украину с тех пор, как он вступил в должность.

Собеседники агентства сообщили, что у идеи отправки миротворцев есть ряд противников как в офисе Стармера, так и в других органах власти. По словам источников, причиной несогласия являются вопросы безопасности.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон также обсуждает отправку войск на Украину в качестве миротворческих сил.