Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:40, 16 января 2025Силовые структуры

Двое россиян организовали типографию для печати поддельных документов и попались

Двоих волгоградцев задержали за организацию типографии для подделки документов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Волгограде сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность по продаже поддельных документов и задержали двоих подозреваемых. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, нелегальная типография была организована в квартире одного из злоумышленников. Предварительно, там они печатали фиктивные водительские удостоверения, медицинские справки и дипломы об образовании, которые впоследствии сбывали на территории города.

Сейчас в отношении волгоградцев возбуждено уголовное дело по статье 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») УК РФ. Они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сотрудники полиции задержали своего коллегу из Кабардино-Балкарской Республики, который сделал поддельный паспорт находящемуся в розыске мигранту.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности атаки беспилотников ВСУ на Воронежскую область. Большая часть БПЛА летела к нефтебазе

      В аэропорту Москвы мужчина избил сотрудника авиакомпании и сломал ему нос

      Собчак снялась без бюстгальтера в откровенном платье

      В российском городе после атаки дронов откроют 80 новых укрытий

      Порошенко рассказал о покинувших Киев министрах

      Стала известна причина расставания Гвардиолы с женой после 30 лет брака

      Двое россиян организовали типографию для печати поддельных документов и попались

      Захарова рассказала о предновогоднем настроении участников встречи в формате «Рамштайн»

      Пленный ВСУ рассказал о лудомании украинских офицеров

      В Латвии оценили готовность НАТО воевать на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше