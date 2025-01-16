Двое россиян организовали типографию для печати поддельных документов и попались

Двоих волгоградцев задержали за организацию типографии для подделки документов

В Волгограде сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность по продаже поддельных документов и задержали двоих подозреваемых. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, нелегальная типография была организована в квартире одного из злоумышленников. Предварительно, там они печатали фиктивные водительские удостоверения, медицинские справки и дипломы об образовании, которые впоследствии сбывали на территории города.

Сейчас в отношении волгоградцев возбуждено уголовное дело по статье 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») УК РФ. Они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сотрудники полиции задержали своего коллегу из Кабардино-Балкарской Республики, который сделал поддельный паспорт находящемуся в розыске мигранту.