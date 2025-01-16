Информацию о попытке побега из российского СИЗО опровергли

ФСИН опровергла информацию о попытке побега заключенных из СИЗО Ростова

Информация о попытке побега заключенных из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону не соответствует действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСИН России.

В ведомстве отметили, что никаких чрезвычайных происшествий, в том числе попыток побегов, в 2025 году не зарегистрировано, тем самым опровергнув появившиеся в СМИ публикации.

Ранее 16 января Telegram-канал SHOT сообщил, что заключенные сделали подкоп в камере и собирались им воспользоваться сразу после новогодних праздников, 14 января. Идея побега принадлежит арестанту Эльнуру Т., который подговорил остальных. Однако один из сокамерников сообщил об их планах надзирателям. Участников заговора задержали, инициатора отправили к следователю на допрос. После срыва побега в камерах СИЗО прошли обыски, в результате изъяты девять мобильных телефонов и несколько шампуров.

Это СИЗО известно тем, что утром 16 июня 2024 года шестеро заключенных сумели выбраться из камеры и взять в заложники сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм следственного изолятора. После случившегося комиссия ФСИН России начала служебную проверку, по итогам которой четыре сотрудника были уволены, а 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО привлечены к дисциплинарной ответственности.