Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:20, 16 января 2025Силовые структуры

В оскандалившемся захватом заложников российском СИЗО предотвращен побег заключенных

Заключенные ростовского СИЗО сделали подкоп для побега, но их сдал сокамерник
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

В СИЗО-1 Ростова-на-Дону, оскандалившемся летом захватом заложников, предотвращен побег заключенных, которые сделали подкоп в камере и собирались им воспользоваться сразу после новогодних праздников, 14 января. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Идея побега принадлежит арестанту Эльнуру Т., который подговорил остальных. Однако про их планы поведал надзирателям один из сокамерников. Участников заговора задержали, Эльнура отправили к следователю на допрос. После срыва побега в камерах СИЗО прошли обыски, в результате изъяты девять мобильных телефонов и несколько шампуров.

В ростовском управлении ФСИН России опровергли информацию о попытке побега. Появившиеся в СМИ публикации о подкопе не соответствуют действительности, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве и добавили, что никаких чрезвычайных происшествий, в том числе попыток побегов, в 2025 году не зарегистрировано.

23 декабря сообщалось, что в этом учреждении выявили криминальный бизнес — 29-летний сотрудник за деньги водил женщин из отдельного корпуса в мужские камеры и контролировал продажу мобильных телефонов и сим-карт на территории СИЗО.

Утром 16 июня 2024 года шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО-1 и взять в заложники сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм следственного изолятора. После случившегося комиссия ФСИН России начала служебную проверку, по итогам которой были уволены четыре сотрудника и привлечены к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Продолжение в новости Информацию о попытке побега из российского СИЗО опровергли
      Последние новости

      Под Москвой предотвратили нападение на школу. Старшеклассник несколько лет обсуждал в пабликах массовые расправы

      В Кремле выразили готовность помогать Приднестровью с газом

      Россиянам назвали способы выселить проблемного соседа

      Киллер перепутал жертву и случайно устранил не того человека

      В Кремле подтвердили обязательства России по защите Белоруссии

      Назван срок исчерпания запасов газа в Европе

      Лукашенко рассказал о готовящихся в Польше отрядах для нападения на Белоруссию

      Пхукет столкнулся с мусорным кризисом

      Директор «Ленкома» рассказал о предлагаемых Певцову ролях

      Информацию о попытке побега из российского СИЗО опровергли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше