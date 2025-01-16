В оскандалившемся захватом заложников российском СИЗО предотвращен побег заключенных

Заключенные ростовского СИЗО сделали подкоп для побега, но их сдал сокамерник

В СИЗО-1 Ростова-на-Дону, оскандалившемся летом захватом заложников, предотвращен побег заключенных, которые сделали подкоп в камере и собирались им воспользоваться сразу после новогодних праздников, 14 января. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Идея побега принадлежит арестанту Эльнуру Т., который подговорил остальных. Однако про их планы поведал надзирателям один из сокамерников. Участников заговора задержали, Эльнура отправили к следователю на допрос. После срыва побега в камерах СИЗО прошли обыски, в результате изъяты девять мобильных телефонов и несколько шампуров.

В ростовском управлении ФСИН России опровергли информацию о попытке побега. Появившиеся в СМИ публикации о подкопе не соответствуют действительности, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве и добавили, что никаких чрезвычайных происшествий, в том числе попыток побегов, в 2025 году не зарегистрировано.

23 декабря сообщалось, что в этом учреждении выявили криминальный бизнес — 29-летний сотрудник за деньги водил женщин из отдельного корпуса в мужские камеры и контролировал продажу мобильных телефонов и сим-карт на территории СИЗО.

Утром 16 июня 2024 года шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО-1 и взять в заложники сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм следственного изолятора. После случившегося комиссия ФСИН России начала служебную проверку, по итогам которой были уволены четыре сотрудника и привлечены к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО.