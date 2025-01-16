Иностранные наемники в рядах ВСУ могли организовать штаб на крейсере «Украина»

Иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) заподозрили в организации штаба на крейсере «Украина», стоящем в Николаеве. Они стали активно посещать корабль, заявили в подполье, передает РИА Новости.

«В порту Николаева у ракетного крейсера "Украина", который ржавеет вот уже много лет у достроечной стенки на территории Николаевского судостроительного завода, стали замечать регулярные визиты групп иностранцев, которые осматривали корабль изнутри», — заявил источник в подполье.

Собеседник агентства уточнил, что к судну протянули коммуникации. Однако цель визитов иностранных наемников на «Украину» до сих пор не ясна. Есть предположения, что они планируют вывезти остатки, либо организовать внутри штаб.

Строительство крейсера забросили в 1996 году из-за недостатка финансирования, а в конце 2017 украинское оборонное ведомство заявило, что не нуждается в этом судне. Его хотели продать и вырученные средства пустить на строительство новых кораблей, но и этого сделать не удалось.

Ранее в Кремле высказались об иностранных наемниках на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва в курсе об их присутствии на территории республики и участии в боях на стороне ВСУ.