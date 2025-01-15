В Кремле высказались об иностранных наемниках на Украине

Песков: Москва в курсе того, что иностранные наемники воюют на стороне Украины

Москва в курсе того, что иностранные наемники воюют на стороне Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Нам хорошо известно, и это все фиксируется на земле, что иностранные наемники принимают участие в боевых действиях на стороне киевского режима», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее МИД Австралии вызвал посла России Алексея Павловского из-за сообщений о возможном уничтожении наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оскара Дженкинса, попавшего в плен. При этом глава МИД страны Пенни Вонг подчеркнула, что ведомство не уверено до конца в правдоподобности сообщений об уничтожении наемника. В связи с этим, она добавила, что ведомство уточняет обстоятельства и проводит консультации с украинскими коллегами.