Инвесторам пермского завода предложили меньше 10 тысяч рублей за акцию

«Ъ»: акционерам Соликамского завода предложили 9,6 тысячи рублей за акцию

Миноритарным акционерам АО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) может быть выплачено 405 миллионов рублей. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя прокуратуры.

По словам последнего, «Росатом» готов выплатить акционерам, чьи ценные бумаги должны быть обращены в доход государства, по 9,6 тысячи рублей за акцию.

В начале декабря минувшего года сообщалось о возможных выплатах за изъятие акций у добросовестных приобретателей ценных бумаг СМЗ. При этом подчеркивалось, что этот шаг следует рассматривать не как компенсацию, а как проявление жеста доброй воли.

До этого весной 2022 года проведенную в 1992 году приватизацию Соликамского магниевого завода признали незаконной. Акции изъяли сначала у мажоритарных акционеров этого предприятия, но потом речь зашла о распространении этой меры и на остальные ценные бумаги. В пользу РФ решили передать акции более чем двух тысяч держателей.

Зимой 2023 года представители Московской биржи заявили, что изъятие у миноритариев акций завода может трактоваться как нарушение закона о публичных сделках.