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10:42, 16 января 2025Мир

Иран предупредил о возможном срыве Израилем сделки о прекращении огня в Газе

КСИР призвал готовиться к войне из-за возможного срыва Израилем сделки по Газе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил о возможном срыве Израилем сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и призвал быть готовыми к новой войне. Об этом стало известно из заявления пресс-службы элитного иранского корпуса вооруженных сил (ВС), опубликованного на официальном сайте КСИР.

КСИР выразил солидарность с другими участниками фронта исламского сопротивления Газы, а также предупредил «о возможном срыве сионистским дьяволом договоренностей» и напомнил о важности поддерживать боеготовность для «противостояния новым войнам и преступлениям».

Ранее КСИР прокомментировал заключение Израилем и ХАМАС соглашения о прекращении огня в Газе. Элитный корпус ВС Ирана назвал сделку великой победой Палестины.

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