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10:33, 16 января 2025Мир

КСИР назвал великой победой Палестины сделку между ХАМАС и Израилем

КСИР назвал великой победой Палестины соглашение между ХАМАС и Израилем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Соглашение между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня является великой победой Палестины и поражением для Тель-Авива. Об этом заявил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает ТАСС.

В пресс-службе корпуса сделку о прекращении огня сочли навязанной для Израиля.

Ранее стало известно, что Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе. Соответствующее соглашение начнет действовать в воскресенье, 19 января.

Несколькими днями ранее Катар передал Израилю и ХАМАС окончательный проект сделки по прекращению огня. Накануне ХАМАС через посредников сообщило об одобрении проекта соглашения о прекращении огня и обмене пленными.

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