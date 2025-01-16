Кремль отказался комментировать данные о переговорах России и Украины по ядерным объектам

Песков оставил без комментариев вопрос о переговорах с Киевом о ядерных объектах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать появившиеся данные о том, что Россия и Украина якобы начали переговоры по защите ядерных объектов. Его слова передает ТАСС.

Bloomberg со ссылкой на свои источники 15 января сообщил, что Москва и Киев начали ограниченные переговоры в Катаре по вопросу о защите ядерных объектов от нападения. При этом, как утверждают неназванные официальные лица Украины, переговоры касаются исключительно вопросов обмена пленными и возвращения детей на украинскую территорию.

«Я оставляю без комментариев этот вопрос», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что до начала переговоров о мире с Россией Украина должна получить гарантии безопасности. По его словам, Киеву необходимо знать, какие гарантии будут предоставлены Украине, где будут НАТО, а также где будут военная и финансовая поддержка от союзников.