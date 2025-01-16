Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:08, 16 января 2025Россия

Кремль отказался комментировать данные о переговорах России и Украины по ядерным объектам

Песков оставил без комментариев вопрос о переговорах с Киевом о ядерных объектах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать появившиеся данные о том, что Россия и Украина якобы начали переговоры по защите ядерных объектов. Его слова передает ТАСС.

Bloomberg со ссылкой на свои источники 15 января сообщил, что Москва и Киев начали ограниченные переговоры в Катаре по вопросу о защите ядерных объектов от нападения. При этом, как утверждают неназванные официальные лица Украины, переговоры касаются исключительно вопросов обмена пленными и возвращения детей на украинскую территорию.

«Я оставляю без комментариев этот вопрос», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что до начала переговоров о мире с Россией Украина должна получить гарантии безопасности. По его словам, Киеву необходимо знать, какие гарантии будут предоставлены Украине, где будут НАТО, а также где будут военная и финансовая поддержка от союзников.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В российском городе предотвратили нападение на школу

      Пхукет столкнулся с мусорным кризисом

      Директор «Ленкома» рассказал о предлагаемых Певцову ролях

      В центре Москвы перекрыли улицу из-за подозрительного предмета

      В Кремле ответили заявившему о необходимости пойти на уступки Киеву члену команды Трампа

      В Москве стало продаваться больше квартир

      Сроки полного исчерпания Фонда национального благосостояния подсчитали

      Информацию о попытке побега из российского СИЗО опровергли

      Раскрыты подробности состояния телеведущего Николаева после операции на ноге

      Кремль отказался комментировать данные о переговорах России и Украины по ядерным объектам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше