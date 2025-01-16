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13:48, 16 января 2025Бывший СССР

Зеленский назвал условие начала переговоров

Зеленский: до начала переговоров Украина должна получить гарантии безопасности
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksandra Szmigie / Reuters

До начала переговоров о мире с Россией Украина должна получить гарантии безопасности. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью польскому изданию Onet.

«Что должно произойти, прежде чем мы вступим в какие-либо переговоры? Украина должна получить гарантии безопасности. Это номер один, и это то, что нужно всем», — сказал он.

По словам украинского лидера, Киеву необходимо знать, какие гарантии будут предоставлены Украине, где будет НАТО, а также где будет военная и финансовая поддержка от союзников. Он подчеркнул, что если у Украины не будет поддержки от Североатлантического альянса, флота и систем противовоздушной обороны, чтобы обеспечить свою армию, то ей придется рассчитывать только на себя.

Зеленский также заявил, что в Вооруженных силах Украины должным образом не оснащена почти половина подразделений. Он также указал на нехватку средств противовоздушной обороны и отметил, что не понимает, почему Украина не может получать больше американских систем Patriot.

ЖЗЛ
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