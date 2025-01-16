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12:53, 16 января 2025Бывший СССР

Зеленский пожаловался на неоснащенность почти половины подразделений ВСУ

Зеленский: В ВСУ оснащены должным образом только 60 процентов подразделений
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: President Of Ukraine / Flickr

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) должным образом не оснащена почти половина подразделений. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью польской газете Rzeczpospolita.

«Только 60 процентов подразделений оснащены соответствующим образом. Что-то приходит, что-то не приходит, а что-то приходит с опозданием. Существует много процессов, много разных причин такого положения дел», — объяснил Зеленский.

Глава государства напомнил о задержке помощи Киеву со стороны Вашингтона из-за Конгресса США. Он также указал на нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО) в ВСУ и отметил, что не понимает, почему Украина не может получать больше американских систем Patriot.

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