Зеленский: В Вооруженных силах Украины служат 880 тысяч человек

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) служат 880 тысяч человек. Численность украинской армии раскрыл президент страны Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Украинский лидер также объяснил успех российских войск на поле боя. По его словам, это связано с сосредоточением подразделений Вооруженных сил (ВС) России на ряде направлений, в то время как украинские солдаты распределены по территории всей страны.

В начале декабря Зеленский также называл количество российских военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях на Украине. Он заявлял, что речь идет о 800 тысячах бойцов.

19 декабря Зеленский заявил, что Киев не согласен на сокращение численности солдат в ВСУ по требованию Москвы. Он подчеркнул, что права на такой шаг Украине не даст даже приглашение в НАТО.