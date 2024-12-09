Зеленский назвал численность российских военнослужащих на Украине

Зеленский: на Украине находятся 800 тысяч российских солдат

Количество российских военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях на Украине, составляет 800 тысяч. Такое число накануне встречи с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом назвал президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

«Почему пал режим [президента Сирии Башара] Асада? Потому что в Сирии не было настоящих российских войск. На Украине находится 800 тысяч солдат», — сказал он.

По его словам, против Киева сражается «почти вся армия великой псевдоимперии». Как указано в публикации, такая численность задействованных на Украине российских солдат является самой высокой из всех озвученных украинскими властями оценок.

Ранее Зеленский сообщил, что США готовят бригаду Вооруженных сил Украины на территории Германии, переговоры об аналогичной подготовке еще одной украинской бригады военных ведутся с Францией. Он добавил, что этих усилий союзников недостаточно.