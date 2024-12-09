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21:10, 9 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о подготовке бригад ВСУ в Германии и Франции

Зеленский: США готовят бригаду ВСУ в Германии, переговоры также идут с Францией
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

США готовят бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Германии, переговоры об аналогичной подготовке еще одной украинской бригады военных ведутся с Францией. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.

«Мы получили позитив с французской стороны, сейчас мы будем говорить с Францией о комплектовании новой бригады. Мы получили позитив от немецкой стороны, хотя, буду откровенным, на немецкой земле готовят нашу бригаду американцы, это их вклад», — подчеркнул украинский лидер. Он добавил, что этих усилий от союзников недостаточно, но тем не менее, он благодарен за это.

Зеленский также рассказал, что ранее попросил помощи в комплектовании еще одной бригады у стран Северной Европы и Балтии.

В ноябре министр вооруженных сил (ВС) Франции Себастьен Лекорню сообщил, что украинские военные, из которых сформируют бригаду с французскими вооружением и обмундированием, завершают подготовку на военной базе в стране. Французские войска обучили и оснастили новую бригаду ВСУ.

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