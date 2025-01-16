Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался «с петлей на шее» защищать Польшу от наплыва мигрантов. Его слова приводит БЕЛТА.
Он объяснил свое нежелание защищать Польшу введением санкций против Минска. «Мы и не боремся против той миграции и людей, которые там хотят жить и которые туда идут. Я уже тысячу раз об этом говорил: с петлей на шее я не буду их защищать», — высказался белорусский лидер.
Лукашенко также подчеркнул, что Варшава ввела ограничения против народа республики.
Ранее президент Белоруссии получил в подарок мотоцикл «Минск», произведенный «Мотовелозаводом». Лукашенко отметил, что отдает все подарки государству. Однако мотоцикл он решил оставить себе.