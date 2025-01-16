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14:29, 16 января 2025Бывший СССР

Лукашенко отказался «с петлей на шее» защищать Польшу от наплыва мигрантов

Президент Белоруссии Лукашенко отказался защищать Польшу от наплыва мигрантов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался «с петлей на шее» защищать Польшу от наплыва мигрантов. Его слова приводит БЕЛТА.

Он объяснил свое нежелание защищать Польшу введением санкций против Минска. «Мы и не боремся против той миграции и людей, которые там хотят жить и которые туда идут. Я уже тысячу раз об этом говорил: с петлей на шее я не буду их защищать», — высказался белорусский лидер.

Лукашенко также подчеркнул, что Варшава ввела ограничения против народа республики.

Ранее президент Белоруссии получил в подарок мотоцикл «Минск», произведенный «Мотовелозаводом». Лукашенко отметил, что отдает все подарки государству. Однако мотоцикл он решил оставить себе.

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