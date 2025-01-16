Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:07, 16 января 2025Бывший СССР

Лукашенко высказался о дерусификации на Украине

Лукашенко: Демонтажом названий городов Минска и Москвы не стереть подвиг народа
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о дерусификации на Украине, заявив, что демонтажом названий городов Минска и Москвы в Киеве не стереть подвиг народа. Его слова передает БелТА.

«Им не стереть подвиг нашего народа», — заявил Лукашенко, отвечая на вопрос о том, что в Киеве у монумента «Родина-мать» на Аллее городов-героев демонтировали надписи «Минск» и «Москва».

Ранее Лукашенко обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в желании втянуть Минск в войну. Он отметил, что Белоруссии следует приложить все силы, чтобы пройти те испытания, с которыми она сталкивается в настоящее время.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности атаки беспилотников ВСУ на Воронежскую область. Большая часть БПЛА летела к нефтебазе

      В России захотели ввести в Госдуму больше депутатов из Чечни

      Найдена старейшая трехмерная карта

      В аэропорту Москвы мужчина избил сотрудника авиакомпании и сломал ему нос

      Собчак снялась без бюстгальтера в откровенном платье

      В российском городе после атаки дронов откроют 80 новых укрытий

      Порошенко рассказал о покинувших Киев министрах

      Стала известна причина расставания Гвардиолы с женой после 30 лет брака

      Двое россиян организовали типографию для печати поддельных документов и попались

      Захарова рассказала о предновогоднем настроении участников встречи в формате «Рамштайн»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше