Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:26, 16 января 2025Россия

Минобороны России раскрыло подробности о ходе боев в Курской области

Минобороны России заявило о поражении 12 бригад ВСУ в Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Север» нанесли поражение 12 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Подробности о ходе боев в российском регионе журналистам раскрыло Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, бои проходили в районе населенных пунктов Викторовка, Гуево, Горналь, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Также отражена одна контратака украинских войск.

По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли на курском направлении свыше 2010 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронемашину, шесть автомобилей, восемь минометов и гаубицу M777 производства США.

Ранее сообщалось, что российские военные ударили по скоплению украинской пехоты под Курском из реактивной системы залпового огня «Град». Как стало известно, бойцы ВСУ пытались закрепиться в лесном массиве.

Материалы по теме:
«Люди находятся в шоковом состоянии» Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
«Люди находятся в шоковом состоянии»Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
25 ноября 2024
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался» В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался»В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
20 декабря 2024

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 16 января, с начала вторжения Киев потерял более 52 330 военнослужащих и свыше четырех тысяч единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В российском городе предотвратили нападение на школу

      Пхукет столкнулся с мусорным кризисом

      Директор «Ленкома» рассказал о предлагаемых Певцову ролях

      В центре Москвы перекрыли улицу из-за подозрительного предмета

      В Кремле ответили заявившему о необходимости пойти на уступки Киеву члену команды Трампа

      В Москве стало продаваться больше квартир

      Сроки полного исчерпания Фонда национального благосостояния подсчитали

      Информацию о попытке побега из российского СИЗО опровергли

      Раскрыты подробности состояния телеведущего Николаева после операции на ноге

      Кремль отказался комментировать данные о переговорах России и Украины по ядерным объектам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше