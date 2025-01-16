Минобороны России раскрыло подробности о ходе боев в Курской области

Минобороны России заявило о поражении 12 бригад ВСУ в Курской области

Подразделения российской группировки войск «Север» нанесли поражение 12 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Подробности о ходе боев в российском регионе журналистам раскрыло Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, бои проходили в районе населенных пунктов Викторовка, Гуево, Горналь, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Также отражена одна контратака украинских войск.

По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли на курском направлении свыше 2010 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронемашину, шесть автомобилей, восемь минометов и гаубицу M777 производства США.

Ранее сообщалось, что российские военные ударили по скоплению украинской пехоты под Курском из реактивной системы залпового огня «Град». Как стало известно, бойцы ВСУ пытались закрепиться в лесном массиве.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 16 января, с начала вторжения Киев потерял более 52 330 военнослужащих и свыше четырех тысяч единиц техники, в том числе западной.