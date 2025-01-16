Минобороны: Российские военные уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ), передает ТАСС.

По данным оборонного ведомства, пехота ВСУ пыталась закрепиться в лесном массиве. «Расчет РСЗО "Град" артиллеристов-десантников точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника», — пояснили в МО РФ.

Как рассказал начальник штаба дивизиона с позывным Беркут, техника приводится в готовность в течение одной минуты и развивает скорость до 100 километров в час.

«Менее одной минуты — и машина готова к бою (...) Приходилось работать под огневым контролем противника. Машины подготовлены, стоит и РЭБ, и сетки для того, чтобы вражеский FPV-дрон нас не зацепил. Но, к счастью, пока все нас обходит стороной», — отметил Беркут.

Бои с украинскими формированиями в российском приграничье ведутся с 6 августа. Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в Курской области.