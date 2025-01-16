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08:23, 16 января 2025Россия

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

Вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Бронетехнику и украинских солдат уничтожили сброшенными с вертолета Ми-28НМ авиаракетами, сообщили в Минобороны России (МО РФ).

«При выполнении боевой задачи в приграничье летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ», — обозначили в оборонном ведомстве.

По данным МО РФ, передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели. Нанеся удар по противнику, вертолет выполнил маневр на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, что предотвратило ответный удар.

Бои с украинскими войсками в Курской области ведутся с 6 августа. По последним данным, потери ВСУ достигли почти 52 тысячи человек.

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