Вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в Курской области

Российские военные сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Бронетехнику и украинских солдат уничтожили сброшенными с вертолета Ми-28НМ авиаракетами, сообщили в Минобороны России (МО РФ).

«При выполнении боевой задачи в приграничье летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ», — обозначили в оборонном ведомстве.

По данным МО РФ, передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели. Нанеся удар по противнику, вертолет выполнил маневр на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, что предотвратило ответный удар.

Бои с украинскими войсками в Курской области ведутся с 6 августа. По последним данным, потери ВСУ достигли почти 52 тысячи человек.